Barba Avs Radici in Comune sugli appalti e consulenze comunali | Bisogna garantire trasparenza cristallina ai cittadini

Anche la consigliera comunale di Avs Radici in Comune Simona Barba interviene in merito alla questione degli affidamenti diretti degli appalti e delle consulenze, e del principio di rotazione da parte dell'amministrazione Masci. Già il consigliere Domenico Pettinari era intervenuto sull'argomento

COMUNE PESCARA: APPROVATO ODG PER RICONOSCIMENTO STATO DI PALESTINA

PESCARA – “Un segnale forte e concreto, che dà sostanza al nostro impegno pacifista e per il rispetto dei diritti umani, per il riconoscimento dello Stato di Palestina”. Così Simona Barba, consigliera ...

Comune Pescara approva odg per riconoscimento Stato di Palestina

"Un segnale forte e concreto, che dà sostanza al nostro impegno pacifista e per il rispetto dei diritti umani, per il riconoscimento dello Stato di Palestina". (ANSA) ...

PESCARA: BARBA (AVS), “SI DISCUTA MIA MOZIONE PER UTILIZZO MATERIALI ECOCOMATIBILI IN SPIAGGIA”

Così Simona Barba, consigliere comunale a Pescara, di Alleanza verdi e Sinistra – Radici in Comune. “Il Sindaco, appassionato come molti di noi del nostro mare, dovrebbe affondare la propria ...

Comune di Roma, bufera sul rimpasto del sindaco Gualtieri. Avs: "Smeriglio non ci rappresenta"

Comune di Roma, bufera sul rimpasto del sindaco Gualtieri. Avs: “Smeriglio non ci rappresenta” "Constatiamo che Avs, che pure ha preso l'11% alle Europee a Roma, non ha rappresentanti in giunta.