Isaechia.it - Temptation Island 12, Alfred fa chiarezza sui presunti viaggi prenotati con la tentatrice Sofia: “Il biglietto è stato falsificato”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La passione fraEkhator eCostantini che sembrava così irrefrenabile, almeno davanti alle telecamere, alla fine si è dimostrata essere solo un calesse. I due, che avevano lasciato insieme il programma dopo il falò di confronto anticipato richiesto dal giovane modello alla sua ormai ex fidanzata Anna Acciardi, sembravano in preda a una forte infatuazione. In realtà già nelle clip in cui veniva mostrato quanto accaduto alle coppie diun mese dopo la fine del reality delle tentazioni, l’exera stata un fiume in piena contro. Nuovi retroscena più o meno trash su quanto accaduto tra i due ex protagonisti sono stati poi raccontati anche durante una puntata di Uomini e Donne dedicata al docu reality.