Teatro della Pergola | per gli Amici della Musica arriva Sandrine Piau

Sabato 2 novembre 2024, ore 16.00, al Teatro della Pergola, torna nella stagione degli Amici della Musica di Firenze il soprano francese Sandrine Piau, fuoriclasse della vocalità a livello internazionale. La cantante sarà in duo con il pianista David Kadouch. Proporranno un programma dal titolo Voyage intime, invitation au voyage, con lieder e chansons di Schubert, Schumann, Liszt, Debussy, Wolf, Boulanger, Duparc

Teatro della Pergola: al via la stagione 2024-2025 degli Amici della Musica

FIRENZE – Sabato 12 ottobre alle 16 al Teatro della Pergola (via della Pergola 30) si apre la Stagione 2024-2025 degli Amici della Musica di Firenze con il recital pianistico di Beatrice Rana.

Amici della Musica di Firenze: Chopin con Jin Ju e i Virtuosi Italiani

Firenze, 18 ottobre 2024 – Chopin protagonista assoluto al Teatro della Pergola. Sabato 19 ottobre, alle 16, per gli Amici della Musica di Firenze, Jin Ju al pianoforte e i Virtuosi Italiani ...

A teatro è banda. Storia di 3 amici fra riso e lacrime

Prosegue al Teatro di Vinci il concorso amatoriale "Teatro di Quarconia", che sabato prossimo vedrà in scena la compagnia di Carrara A Ufo con lo spettacolo "Banda (DIS)armata" di Adriano Bennicelli p ...

Uno spettacolo per scoprire i segreti del Teatro della Pergola

Torna a Firenze 'In sua movenza è fermo', viaggio teatrale che per il 19/o anno porterà gli attori della Compagnia delle Seggiole a far scoprire a gruppi ridotti di spettatori i segreti del Teatro del ...