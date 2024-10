Schwarzenegger voterà Kamala perché l’antiamericanismo di Trump lo rende furioso (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pubblichiamo il post su X di Arnold Schwarzenegger in cui spiega perché voterà per Kamala Harris. Non sono uno che fa endorsement. Non ho alcuna timidezza nel condividere le mie opinioni, ma detesto la politica e non mi fido della maggior parte dei politici. Capisco anche che la gente vuole sentire che cosa penso perché non sono solo una celebrità, ma anche un ex governatore repubblicano. La mia stagione da governatore (della California, dal 2003 al 2011, ndr) mi ha insegnato ad amare le scelte politiche e a ignorare la politica. Ilfoglio.it - Schwarzenegger voterà Kamala perché l’antiamericanismo di Trump lo rende furioso Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pubblichiamo il post su X di Arnoldin cui spiegaperHarris. Non sono uno che fa endorsement. Non ho alcuna timidezza nel condividere le mie opinioni, ma detesto la politica e non mi fido della maggior parte dei politici. Capisco anche che la gente vuole sentire che cosa pensonon sono solo una celebrità, ma anche un ex governatore repubblicano. La mia stagione da governatore (della California, dal 2003 al 2011, ndr) mi ha insegnato ad amare le scelte politiche e a ignorare la politica.

Per l'ex governatore della California, Trump "continuerà a dividere e insultare, troverà nuovi modi per essere più antiamericano di quanto non sia già stato e noi, il popolo, non otterremo altro che r ...

