Rintracciata e arrestata a Roma la donna pontina accusata di aver ucciso il padre a coltellate (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arresto di Aurelia Porcelli: Fine della Fuga per la donna accusata di Omicidio Nella serata di ieri, Aurelia Porcelli, 38 anni, è stata Rintracciata e arrestata a Roma dai Carabinieri. La donna era accusata di aver accoltellato il padre, Guido Porcelli, 67 anni, lo scorso 22 settembre. L'uomo è poi deceduto dopo oltre un mese di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una Fuga Dal Reparto Psichiatrico Aurelia era stata inizialmente ricoverata nel reparto di psichiatria del medesimo ospedale, in stato di arresto, in attesa di ulteriori sviluppi del suo caso. Tuttavia, in circostanze che rimangono oggetto di indagine, la donna era riuscita a fuggire dall'ospedale, facendo perdere le sue tracce e mettendo in allerta le forze dell'ordine.

