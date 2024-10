Preoccupante scoperta alla mensa delle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle: un verme nel piatto di un pompiere (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una scoperta sconcertante ha scosso l’ambiente delle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle. Martedì 29 ottobre, durante il pranzo, un vigile del fuoco ha trovato un verme nel suo piatto di pasta, allarmando tutti i presenti. Questo incidente ha riportato l’attenzione sulle condizioni igieniche della mensa, già oggetto di segnalazioni da parte di chi lavora all’interno della struttura. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza alimentare e sulla salute degli oltre mille utenti che quotidianamente fruiscono del servizio. Le segnalazioni del sindacato USB sulla mensa A portare alla luce l’episodio è stato il sindacato di base USB, tramite le parole del rappresentante Costantino Saporito, il quale ha da tempo evidenziato le carenze igieniche della mensa. Gaeta.it - Preoccupante scoperta alla mensa delle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle: un verme nel piatto di un pompiere Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unasconcertante ha scosso l’ambientedi. Martedì 29 ottobre, durante il pranzo, un vigile del fuoco ha trovato unnel suodi pasta,rmando tutti i presenti. Questo incidente ha riportato l’attenzione sulle condizioni igieniche della, già oggetto di segnalazioni da parte di chi lavora all’interno della struttura. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza alimentare e sulla salute degli oltre mille utenti che quotidianamente fruiscono del servizio. Le segnalazioni del sindacato USB sullaA portareluce l’episodio è stato il sindacato di base USB, tramite le parole del rappresentante Costantino Saporito, il quale ha da tempo evidenziato le carenze igieniche della

Tra l'altro, come sostiene Saporito, non è la prima volta che accade un episodio del genere: «Da tempo denunciamo la situazione in cui versa la mensa. Gli allievi che qui devono sostenere gli esami ...

Un pompiere ha trovato un verme all'interno del suo piatto di pasta alle Scuole centrali antincendio di Capannelle ...

