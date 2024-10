Ilfattoquotidiano.it - Il tesoretto della cultura per Firenze: i “Friends of Florence” festeggiano i 25 anni di restauri. Un “piano Marshall” da 14 milioni

Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un “” per i benili che va avanti da un quarto di secolo. Circa 14di euro raccolti e spesi in 25per 400 trae riallestimenti, che uno dopo l’altro formano un elenco di 41 pagine. Un fiume di denaro che dal 1998 non si è mai interrotto, utile per conservare capolavori (e non solo) del patrimoniole italiano e che in larghissima parte è arrivato dall’altra parte dell’Atlantico. Per l’Italia un assoluto vanto poter contare sull’esistenza di persone così sensibili verso il patrimonio. Ma al tempo stesso, sempre per l’Italia, un “alibi” che impensierisce. Si tratta deiof, organizzazione no-profit fondata nel 1998 da Simonetta Kortum, maritata Brandolini d’Adda, un’esile signora con una forza e un’elegante tenacia tipiche di un combattente che raggiungerà sempre gli obiettivi che si è prefissato.