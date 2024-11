Infobetting.com - Girona-Leganes (sabato 02 novembre 2024 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pepineros attesi a Montilivi

Leggi tutto su Infobetting.com

Dopo la strepitosa stagione scorsa, in pochi avrebbero pensato che dopo 11 giornate di Liga,, neopromossa quest’anno in Liga, avrebbero avuto solo un punto di differenza. Per i catalani non è stato un inizio di stagione agevole: la squadra di Michel ha perso sia la gara interna contro la Real Sociedad che InfoBetting: Scommesse Sportive e