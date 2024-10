A fuoco la biblioteca nell’ex cabina telefonica davanti alla scuola: libri bruciati e cenere (Di giovedì 31 ottobre 2024) A fuoco nella notte la bibliocabina davanti alla scuola di via Pincherle: scaffali rotti e libri a terra. La brutta sorpresa questa mattina, all'ingresso in classe. Fanpage.it - A fuoco la biblioteca nell’ex cabina telefonica davanti alla scuola: libri bruciati e cenere Leggi tutto đź“° Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anella notte la bibliodi via Pincherle: scaffali rotti ea terra. La brutta sorpresa questa mattina, all'ingresso in classe.

A fuoco la biblioteca nell’ex cabina telefonica davanti alla scuola: libri bruciati e cenere

Oggi, invece, della bibliocabina restano volumi a terra e tanta cenere. Per il pomeriggio di oggi, verso le 16.30m è stato indetto un flashmob da alcune famiglie della scuola con le associazioni del ...

