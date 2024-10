Infobetting.com - Turris-Catania (giovedì 31 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Siamo al dodicesimo turno di Serie C girone C e ildi Toscano va a caccia di punti sul difficile campo della. I corallini sono adesso in una posizione di centro classifica e hanno strappato un punto in quel di Taranto nonostante un secondo tempo giocato in inferiorità numerica per l’espulsione di Pugliese. Sette punti fatti nelle ultime 3 gare dopo i due InfoBetting: Scommesse Sportive e