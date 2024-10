Tomb Raider: Sophie Turner e Lucy Boynton sostengono il provino per la nuova Lara Croft (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chi sarà Lara Croft? L'interprete di Sansa Stark ne Il trono di spade o il volto di Bohemian Rhapsody e Assassinio sull'Orient Express? Le bellezze britanniche Sophie Turner e Lucy Boynton si stanno misurando col delicato processo di selezione per la nuova serie su Tomb Raider prodotta da Amazon MGM per Prime Video che sarà firmata dalla brillante Phoebe Waller-Bridge. La star de Il trono di spade divenuta celebre per il ruolo di Sansa Stark e l'interprete femminile di Bohemian Rhapsody si preparano per calarsi negli impegnativi panni di Lara Croft nel casting che dovrà trovare l'erede di Angelina Jolie e Alicia Vikander, come rivela Deadline. Non è chiaro quali siano le altre attrici in lizza per il ruolo visto che il processo Movieplayer.it - Tomb Raider: Sophie Turner e Lucy Boynton sostengono il provino per la nuova Lara Croft Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chi sarà? L'interprete di Sansa Stark ne Il trono di spade o il volto di Bohemian Rhapsody e Assassinio sull'Orient Express? Le bellezze britannichesi stanno misurando col delicato processo di selezione per laserie suprodotta da Amazon MGM per Prime Video che sarà firmata dalla brillante Phoebe Waller-Bridge. La star de Il trono di spade divenuta celebre per il ruolo di Sansa Stark e l'interprete femminile di Bohemian Rhapsody si preparano per calarsi negli impegnativi panni dinel casting che dovrà trovare l'erede di Angelina Jolie e Alicia Vikander, come rivela Deadline. Non è chiaro quali siano le altre attrici in lizza per il ruolo visto che il processo

