Shà: “La notte”, il nuovo singolo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 1° novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “La notte”, il nuovo singolo di Shà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 27 settembre. “LA notte” è un brano che esplora le sfumature complesse dell’amore, quell’amore così travolgente da essere quasi impossibile da evitare. Questo amore può sembrare a tratti tossico, intriso di emozioni contrastanti che oscillano tra la passione e l’indifferenza. È un amore che che ti tiene sveglio la notte, con pensieri incessanti che invadono la mente durante le ore più buie. Il brano cattura l’essenza di un amore tormentato, che nonostante tutto rimane irresistibile e impossibile da ignorare. Laprimapagina.it - Shà: “La notte”, il nuovo singolo Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 1° novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “La”, ildi Shà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 27 settembre. “LA” è un brano che esplora le sfumature complesse dell’amore, quell’amore così travolgente da essere quasi impossibile da evitare. Questo amore può sembrare a tratti tossico, intriso di emozioni contrastanti che oscillano tra la passione e l’indifferenza. È un amore che che ti tiene sveglio la, con pensieri incessanti che invadono la mente durante le ore più buie. Il brano cattura l’essenza di un amore tormentato, che nonostante tutto rimane irresistibile e impossibile da ignorare.

