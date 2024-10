Lettera43.it - Salvini: «I giudici comunisti si levino la toga e si candidino»

«Il tribunale di Bologna decide di non applicare la legge e rinvia alla Corte europea il decreto del governo sui Paesi sicuri. Ennesima decisione anti-italiana. Se qualche giudice – per fortuna solo una piccola minoranza – si sente comunista, si tolga lae si candidi alle elezioni, ma lasci che il governo e la politica portino avanti il programma scelto democraticamente dai cittadini». Lo ha scritto Matteosui social, in un post in cui ha commentato la notizia di ieri, ricordando poi che tra poco più di 50 giorni sarà giudicato «colpevole o assolto per aver difeso i confini». Un riferimento al processo Open Arms.