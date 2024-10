Neonati seppelliti in giardino, il racconto di Chiara Petrolini: "Ho provato a scuotere mio figlio, ma non respirava" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel giardino". A dirlo è stata Chiara Petrolini in un interrogatorio del 10 settembre scorso rispondendo alle domande degli investigatori sulla nascita del primo bambino. La studentessa 22enne si trova agli arresti domiciliari ed è accusata di Today.it - Neonati seppelliti in giardino, il racconto di Chiara Petrolini: "Ho provato a scuotere mio figlio, ma non respirava" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Hoa scuoterlo, none l'ho messo nel". A dirlo è statain un interrogatorio del 10 settembre scorso rispondendo alle domande degli investigatori sulla nascita del primo bambino. La studentessa 22enne si trova agli arresti domiciliari ed è accusata di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Neonati sepolti in giardino. Chiara in silenzio dal gip. Il legale: "In questa storia manca qualche pezzo"; Le ultime news sui neonati sepolti in giardino a Parma; Parma, cosa sappiamo finora del caso dei neonati seppelliti nel giardino della villetta; Neonati sepolti a Traversetolo, Chiara racconta: 'Ho fatto tutto da sola'; Neonati sepolti in giardino: tutte le tappe del caso. Dal parto segreto in casa agli arresti domiciliari per Chiara Petrolini; Neonati sepolti, la madre ai domiciliari. Uno morto dissanguato; Leggi >>>

Neonati sepolti a Parma, la madre racconta come ha partorito. I genitori intercettati: "Cosa hai fatto?"

(informazione.it)

Omicidio Parma, chiesa vuota per la veglia in ricordo dei figli neonati di Chiara Petrolini, la ragazza che li ha sepolti nel giardino di casa a Traversetolo. Il parroco: “Il funerale? Meglio una ...

Neonati sepolti a Parma, Chiara…"

(informazione.it)

Omicidio Parma, chiesa vuota per la veglia in ricordo dei figli neonati di Chiara Petrolini, la ragazza che li ha sepolti nel giardino di casa a Traversetolo. Il parroco: “Il funerale? Meglio una ...

OMICIDIO Caso neonati seppelliti in giardino: Chiara Petrolini non è presente al Riesame

(statoquotidiano.it)

La giovane, attualmente agli arresti domiciliari, è accusata di omicidio e soppressione di cadavere a seguito del ritrovamento dei corpi di due neonati nel cortile della sua abitazione a Vignale ...

Neonati morti a Traversetolo, l'interrogatorio di Chiara Petrolini: «Ho provato a scuoterlo, non respirava»

(msn.com)

Parma, la 21enne ai domiciliari per la morte dei suoi due neonati. Le risposte agli investigatori sulla nascita del primo bambino. I genitori intercettati:«Sei stata tu? Così si va in galera» ...