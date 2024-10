Neonata trovata morta a Padova, la madre Melissa Russo arrestata per omicidio: l'avrebbe annegata nel water (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Melissa Russo, madre della Neonata morta a Piove di Sacco, in provincia di Padova, è stata arrestata per omicidio aggravato dal legame di parentela Notizie.virgilio.it - Neonata trovata morta a Padova, la madre Melissa Russo arrestata per omicidio: l'avrebbe annegata nel water Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)dellaa Piove di Sacco, in provincia di, è stataperaggravato dal legame di parentela

Neonata morta al night, trovata con la testa infilata nel water mentre l'acqua traboccava: «La madre ha provato a disfarsene»

Quando i medici del 118 sono arrivati nell'appartamento al piano superiore al Serale Club di via Borgo Padova a Piove di Sacco si sono ritovati davanti ...

Piove di Sacco, la neonata trovata morta era nel water: “La madre negava di essere incinta”

Il corpicino della neonata morta a Piove di Sacco era nel water dell'appartamento in cui la madre avrebbe partorito da sola ...

Neonata appena partorita trovata morta a Padova: mamma 29enne ricoverata, ipotesi infanticidio

È successo a Piove di Sacco. La madre della neonata, un 29enne, è stata accompagnata con l'ambulanza all'ospedale di Padova dove è stata ricoverata ...

Neonata trovata morta a Piove di Sacco, fermata la madre per omicidio aggravato

È stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria per omicidio aggravato la 29enne che aveva partorito una neonata, poi trovata morta in un appartamento a Piove di Sacco, nello stabile che ospita un n ...