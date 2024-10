Milan-Napoli Fonseca | Nessuna squadra ha vinto o perso il campionato dopo nove partite

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Sono sempre responsabile di ciò che succede in campo e anche stavolta mi assumo questa responsabilità. Non è facile cominciare la partita con un gol delcinque minuti, ma se guardiamo il risultato loro hanno realizzato due gol e noi abbiamo costruito occasioni. Abbiamo giocato un calcio positivo e di qualità. Non è facile contro unche si abbassa e difende davanti alla sua area di rigore”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore del, Paulola sconfitta casalinga per 2-0 contro gli uomini di Antonio Conte. Alla vigilia il tecnico rossonero aveva rilanciato l’ambizione di competere per lo Scudetto eil ko di San Siro non cambia idea: “Io non posso dire il contrario. Soprattutto vedendo come abbiamo giocato, come laha risposto ad un momento difficile e come ha mostrato unità anche senza calciatori importanti.