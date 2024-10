Secoloditalia.it - Manovra, Cgil e Uil agitano lo sciopero per il 29 novembre (la Cisl non ci sta). Martedì il tavolo con il governo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Puntuale come ogni autunno politico che si rispetti, caldo o tiepido che sia, arriva logenerale. Per 8 ore venerdì 29i sindacati incroceranno le braccia. La protesta contro laappena licenziata da Palazzo Chigi e in procinto di essere discussa dalle Camere è stata indetta dae Uil. I sindacati chiamano la piazza contro la legge di bilancio delMeloni considerata “del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese”. Le parole d’ordine sono quelle rituali: aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. In un punto stampa i segretari generali die Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, hanno illustrato il programma: in agenda diverse convocazioni territoriali con comizio finale per arringare la folla contro l’esecutivo.