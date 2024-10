Abruzzo24ore.tv - LFoundry taglia cento posti di lavoro entro fine anno: operai senza contratto

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Aquila - Lavoratori interinali e carrellisti non vedrrinnovati i contratti a causa della riduzione dei costi e della carenza di materiali. L'azienda, specializzata nella produzione di componenti elettronici, ha annunciato che acircalavoratori perderil posto. Si tratta principalmente die carrellisti assunti con contratti a tempo determinato e interinali, a cui l’azienda non rinnoverà l'accordo. La decisione sarebbe legata a una politica di riduzione dei costi e alla difficoltà di reperire i materiali necessari per la produzione. La notizia è stata confermata a margine di un incontro tenutosi a Roma tra i sindacati e i dirigenti della fabbrica, come riportato anche dall'agenzia giornalistica Ansa.