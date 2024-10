I familiari delle vittime di mafia e terrorismo in Parlamento al fianco di Scarpinato: “Vogliamo piena verità sulle stragi” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I familiari delle vittime delle stragi tornano a schierarsi al fianco di Roberto Scarpinato e contro la norma del centrodestra che porterebbe all’esclusione dell’ex magistrato dai lavori della Commissione Antimafia. Dopo la lettera aperta diffusa nei giorni scorsi, i parenti delle persone uccise negli attentati di mafia e terrorismo entreranno in Parlamento per ribadire la loro posizione. Giovedì 31 ottobre, all’interno della Sala Nassiriya del Senato, è prevista una conferenza stampa per rilanciare l’appello dei familiari delle vittime “al mondo politico e istituzionale per una piena verità sulle stragi che hanno insanguinato l’Italia”. Ilfattoquotidiano.it - I familiari delle vittime di mafia e terrorismo in Parlamento al fianco di Scarpinato: “Vogliamo piena verità sulle stragi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Itornano a schierarsi aldi Robertoe contro la norma del centrodestra che porterebbe all’esclusione dell’ex magistrato dai lavori della Commissione Anti. Dopo la lettera aperta diffusa nei giorni scorsi, i parentipersone uccise negli attentati dientreranno inper ribadire la loro posizione. Giovedì 31 ottobre, all’interno della Sala Nassiriya del Senato, è prevista una conferenza stampa per rilanciare l’appello dei“al mondo politico e istituzionale per unache hanno insanguinato l’Italia”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: I familiari delle vittime di mafia e terrorismo in Parlamento al fianco di Scarpinato: “Vogliamo piena…; Benefici economici alle vittime innocenti delle mafie: cade il vincolo del quarto grado di parentela; Benefici anche per i superstiti delle vittime di terrorismo o criminalità; Antimafia: Pd, 'ascoltare familiari vittime, no a riscrittura storia'; Vittime di mafia e vittime del dovere: il contributo unificato si paga; Mafia e terrorismo nero, i familiari delle vittime: 'Che fine ha fatto Insider, il programma di Roberto Saviano?'; Leggi >>>

Antimafia: Pd, ‘ascoltare familiari vittime, no a riscrittura storia’

(lasicilia.it)

Roma, 24 ott “La lettera dei familiari di vittime della mafia e del terrorismo non può non scuotere le coscienze innanzitutto dei membri della Commissione Antimafia.

Antimafia: Pd, 'ascoltare familiari vittime, no a riscrittura storia'

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "La lettera dei familiari di vittime della mafia e del terrorismo non può non scuotere le coscienze innanzitutto dei membri della Commissione Antimafia. Innanzitutto perché ...

“È una vergogna allontanare Scarpinato dalla Commissione Antimafia”: i parenti delle vittime contro la proposta di legge del centrodestra

(ilfattoquotidiano.it)

La proposta di legge presentata dal centrodestra per escludere dai lavori della Commissione Antimafia i parlamentari che si trovano in condizioni d’incompatibilità manda su tutte le furie i parenti de ...

Vittime del Covid, la battaglia dei familiari arriva in Europa: "Ora il governo italiano dovrà rispondere"

(today.it)

Video familiari delle Video familiari delle

Un traguardo importantissimo, spiegano le famiglie: ora il governo dovrà rispondere su una serie di punti, dall'assenza di un piano pandemico aggiornato al fatto di non aver permesso ai familiari di p ...