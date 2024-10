“Fuga di cervelli” all’estero: costa all’Italia 134 miliardi. Colpito soprattutto il Nord (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ultimo rapporto della Fondazione Nord Est evidenzia un aumento significativo della “Fuga di cervelli” tra i giovani laureati italiani, con oltre il 40% che sceglie di emigrare. Tra il 2011 e il 2023, il valore del capitale umano perso dall’Italia è stimato in 134 miliardi di euro, con una media di 8,4 miliardi l’anno negli ultimi due anni. L'articolo “Fuga di cervelli” all’estero: costa all’Italia 134 miliardi. Colpito soprattutto il Nord . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ultimo rapporto della FondazioneEst evidenzia un aumento significativo della “di” tra i giovani laureati italiani, con oltre il 40% che sceglie di emigrare. Tra il 2011 e il 2023, il valore del capitale umano perso dè stimato in 134di euro, con una media di 8,4l’anno negli ultimi due anni. L'articolo “di134il

Un miliardo di euro all’anno, è questo il costo della fuga dei cervelli per le casse dell’Italia ... 243 brevetti che i nostri 50 migliori scienziati emigrati producono all’estero. Senza contare le ...

Per ogni giovane che arriva in Italia dai paesi avanzati, otto italiani vanno all’estero. Secondo uno studio ... Un’Italia esclusa dalla circolazione dei cervelli, con le regioni del Nord ...

Dopo la flessione registrata negli anni della pandemia tornano a crescere le partenze. Velocita nel trovare un’occupazione adeguata, offerte migliori e stipendi nettamente piu alti fanno la differenza ...

ROMA Negli ultimi anni, l’Italia ha vissuto una vera e propria emorragia di giovani talenti. Secondo uno studio presentato al Cnel dalla Fondazione Nord Est, il rapporto tra giovani che arrivano in It ...