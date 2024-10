“Che schifo, imbarazzante”. Grande Fratello, tutti contro Shaila: vista è sentita, non ha resistito (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratello, le discussioni infuocate non mancano mai, e questa settimana al centro del gossip c’è il duro confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez. I due, che fino a pochi giorni fa avevano mostrato una certa intesa, si trovano ora in aperto contrasto. Shaila, parlando con alcune delle ex ragazze di “Non è la Rai”, ha lanciato diverse stoccate al pallavolista, criticando duramente il suo comportamento e arrivando a mettere in dubbio la sua immagine di uomo di classe. “Che schifo, ha poco coraggio. Ma uomo de che? Sta facendo una brutta figura”, ha esclamato Gatta durante un confronto con Pamela e Ilaria. Le parole di Shaila sono scaturite da una recente scoperta: Javier avrebbe condiviso con altri concorrenti alcune conversazioni private avvenute tra loro sotto le coperte. Tuttivip.it - “Che schifo, imbarazzante”. Grande Fratello, tutti contro Shaila: vista è sentita, non ha resistito Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella casa del, le discussioni infuocate non mancano mai, e questa settimana al centro del gossip c’è il duro confronto traGatta e Javier Martinez. I due, che fino a pochi giorni fa avevano mostrato una certa intesa, si trovano ora in aperto contrasto., parlando con alcune delle ex ragazze di “Non è la Rai”, ha lanciato diverse stoccate al pallavolista, criticando duramente il suo comportamento e arrivando a mettere in dubbio la sua immagine di uomo di classe. “Che, ha poco coraggio. Ma uomo de che? Sta facendo una brutta figura”, ha esclamato Gatta durante un confronto con Pamela e Ilaria. Le parole disono scaturite da una recente scoperta: Javier avrebbe condiviso con altri concorrenti alcune conversazioni private avvenute tra loro sotto le coperte.

