Caso Montante, in Cassazione cade l’accusa di associazione a delinquere per l’ex paladino della legalità. Disposto un nuovo processo per rideterminare la pena (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In appello era stato condannato a 8 anni. Nel 2018, l’arresto dell’ex presidente di Sicindustria al centro di una rete di “spioni” che costruivano dossier. Repubblica.it - Caso Montante, in Cassazione cade l’accusa di associazione a delinquere per l’ex paladino della legalità. Disposto un nuovo processo per rideterminare la pena Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In appello era stato condannato a 8 anni. Nel 2018, l’arresto delpresidente di Sicindustria al centro di una rete di “spioni” che costruivano dossier.

