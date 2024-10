Camorra, estorsione da 3mila euro al Savoia Calcio: 5 arresti nel clan Gionta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le cinque persone finite in manette avrebbero costretto la dirigenza del Savoia Calcio a pagare circa tremila euro per consentire loro di proseguire nell’attività sportiva. Avrebbero costretto la dirigenza di una squadra di Calcio locale, il Savoia, a pagare circa tremila euro per consentire loro di proseguire nell’attività sportiva: è una delle accuse che i 2anews.it - Camorra, estorsione da 3mila euro al Savoia Calcio: 5 arresti nel clan Gionta Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le cinque persone finite in manette avrebbero costretto la dirigenza dela pagare circa tremilaper consentire loro di proseguire nell’attività sportiva. Avrebbero costretto la dirigenza di una squadra dilocale, il, a pagare circa tremilaper consentire loro di proseguire nell’attività sportiva: è una delle accuse che i

La somma di denaro pretesa per garantire il proseguimento dell'attività sportiva. I carabinieri di Torre Annunziata e la Dda di Napoli contestano agli accusati i reati, a vario titolo, di estorsione e ...

Avrebbero costretto la dirigenza di una squadra di calcio locale, il Savoia, a pagare circa tremila euro per consentire loro di proseguire nell'attività sportiva: è una delle accuse che i carabinieri ...

La nota del Savoia Calcio - Intanto, la società del Savoia 1908 Fc precisa, in una nota, che “l’attuale vicenda emersa da notizie di stampa non riguarda ...

La società di Torre Annunziata costretta a pagare per continuare il campionato Eccellenza Campania. Negli ultimi sette mesi, ha versato 130mila euro. Gli indagati accusati anche di usura a un imprendi ...