Alluvione Valencia, a rischio gara Moto Gp (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La terribile Alluvione che sta colpendo e l’est e il sud della penisola e che ha colpito con particolare violenza la Comunità Valenciana, ha danneggiato alcune delle infrastrutture del circuito Ricardo Tormo di Cheste. Lo scrive il quotidiano spagnolo As, secondo cui a quindici giorni dal Gran Premio Motul della Comunità Valenciana, che tradizionalmente chiude il Mondiale della MotoGp, gli accessi al circuito sono completamente crollati e il circuito valuterà i danni nelle prossime ore. “Più di 200 litri per metro quadrato in meno di dodici ore e soprattutto il flusso di acqua, fango e altri elementi provenienti dall’esondazione della Sechera e del Poyo, vicini al Circuito, sono stati la causa dei danni ai parcheggi e l’accesso principale agli impianti di Cheste”, dicono dal circuito. Lapresse.it - Alluvione Valencia, a rischio gara Moto Gp Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La terribileche sta colpendo e l’est e il sud della penisola e che ha colpito con particolare violenza la Comunitàna, ha danneggiato alcune delle infrastrutture del circuito Ricardo Tormo di Cheste. Lo scrive il quotidiano spagnolo As, secondo cui a quindici giorni dal Gran Premio Motul della Comunitàna, che tradizionalmente chiude il Mondiale dellaGp, gli accessi al circuito sono completamente crollati e il circuito valuterà i danni nelle prossime ore. “Più di 200 litri per metro quadrato in meno di dodici ore e soprattutto il flusso di acqua, fango e altri elementi provenienti dall’esondazione della Sechera e del Poyo, vicini al Circuito, sono stati la causa dei danni ai parcheggi e l’accesso principale agli impianti di Cheste”, dicono dal circuito.

Alluvione Valencia, donna e il suo cagnolino bloccati nella casa inondata: soccorritore li salva

(leggo.it)

Una donna e il suo cagnolino rischiano di annegare per la terribile alluvione di Valencia. Un soccorritore si cala nell'acqua e riesce a salvarli entrambi. È la bella scena che ...

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi, nessun italiano tra le vittime. «Persone intrappolate come topi»

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

Alluvioni a Valencia: oltre 50 morti, molti dispersi

(gazzetta.it)

Alluvione a Valencia con più di 50 morti e ancora molti dispersi. Il bilancio aggiornato e le news sul circuito, ma il GP di Motogp è confermato.

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi. I video sui social: «L'apocalisse»

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione ...