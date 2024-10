Valdegamberi sulle famiglie omogenitoriali: «Sono contro natura. A casa mia è reato» (Di martedì 29 ottobre 2024) La consigliera regionale padovana Elena Ostanel del "Il Veneto che Vogliamo" ha presentato oggi, 29 ottobre, in Consiglio Regionale del Veneto una risoluzione intitolata "Riconoscimento del diritto di ogni bambino ad avere una famiglia e sostegno alle famiglie omogenitoriali". «Parliamo di Padovaoggi.it - Valdegamberi sulle famiglie omogenitoriali: «Sono contro natura. A casa mia è reato» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La consigliera regionale padovana Elena Ostanel del "Il Veneto che Vogliamo" ha presentato oggi, 29 ottobre, in Consiglio Regionale del Veneto una risoluzione intitolata "Riconoscimento del diritto di ogni bambino ad avere una famiglia e sostegno alle". «Parliamo di

Valdegamberi sulle famiglie omogenitoriali: «Sono contro natura. A casa mia è reato»

(padovaoggi.it)

La consigliera regionale Ostanel presenta una mozione per chiedere i diritti per due mamma, ma anche il leghista Pan reagisce così: «Vanno alla festa della mamma e si trovano uno con i baffi» ...

