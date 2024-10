Lapresse.it - Tennis, Sinner si ritira dall’Atp di Parigi-Bercy per virus intestinale

(Di martedì 29 ottobre 2024) Jannikha annunciato che salterà l’ultimo Masters 1000 della stagione, a, a causa di un. Avrebbe dovuto esordire contro lo statunitense Ben Shelton o il francese Corentin Moutet. “Mi dispiace non poter scendere in campo, sono venuto presto per prepararmi per questo torneo ma ho preso une non sono pronto per competere”, ha detto in un breve messaggio ai tifosi in un video pubblicato sul profilo X ufficiale del torneo.è il secondo italiano che si cancella dal torneo a tabellone compilato. Ieri è arrivato l’annuncio del forfait di Flavio Cobolli, che avrebbe dovuto esordire contro Richard Gasquet all’ultima partecipazione a, a causa dell’infortunio alla spalla che l’aveva costretto ad abbandonare l’ottavo di finale a Vienna contro Alex De Minaur.