Risparmio solo per metà delle famiglie spese improvvise problema nel 25% dei casi

In Italia quasi la metà delle famiglie non riesce a mettere da parte risparmi: il dato del 2023 raccontava di appena il 48% di famiglie in grado di risparmiare, mentre nel 2024 la percentuale è calata al 46%. solo un italiano su tre (il 34%) riesce a investire i propri risparmi (contro il 36% dell'anno scorso), mentre le spese improvvise pari ad almeno 1.000 euro rappresentano un incubo per il 24% degli italiani che non riuscirebbero a fronteggiare un imprevisto economico. Soddisfatto il 64% degli italiani I dati sono tratti dall'indagine "Gli italiani e il Risparmio: 1924-2024: cento anni di cultura del Risparmio", redatto da Acri e Ipsos in vista della 100ª giornata del Risparmio che si terrà il 31 ottobre.

