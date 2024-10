Pep Guardiola descrive Cristiano Ronaldo come un “mostro”, ma dice che Lionel Messi è “il padre del mostro” (Di martedì 29 ottobre 2024) 2024-10-29 15:19:21 Giorni caldissimi in redazione! Pep Guardiola afferma che il successo del Pallone d’Oro di Rodri riflette l’influenza del calcio spagnolo sul calcio mondiale – e sarebbe arrivato prima se non fosse stato per il “mostro” Cristiano Ronaldo e suo “padre” Lionel Messi. Il centrocampista del Manchester City Rodri ieri sera è stato incoronato miglior giocatore del mondo, con grande irritazione del Real Madrid che ha boicottato la cerimonia di Parigi per protestare contro la trascuratezza di Vinicius Jr. Il premio è stato precedentemente dominato da Messi e Ronaldo – la coppia che lo ha vinto 13 volte negli ultimi 15 anni – e Guardiola ritiene che ciò a volte offuschi l’impatto che la Spagna ha avuto sulla scena mondiale. Il catalano ha detto: “Rodri ha fatto un discorso incredibile. Ha parlato di famiglia, del Manchester City e del calcio spagnolo. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 29 ottobre 2024) 2024-10-29 15:19:21 Giorni caldissimi in redazione! Pepafferma che il successo del Pallone d’Oro di Rodri riflette l’influenza del calcio spagnolo sul calcio mondiale – e sarebbe arrivato prima se non fosse stato per il “e suo “. Il centrocampista del Manchester City Rodri ieri sera è stato incoronato miglior giocatore del mondo, con grande irritazione del Real Madrid che ha boicottato la cerimonia di Parigi per protestare contro la trascuratezza di Vinicius Jr. Il premio è stato precedentemente dominato da– la coppia che lo ha vinto 13 volte negli ultimi 15 anni – eritiene che ciò a volte offuschi l’impatto che la Spagna ha avuto sulla scena mondiale. Il catalano ha detto: “Rodri ha fatto un discorso incredibile. Ha parlato di famiglia, del Manchester City e del calcio spagnolo.

