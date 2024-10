Pazienti stomizzati: l’AORN di Caserta aderisce alla campagna “Siamo un’opera d’arte”. (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiProvocatoriamente rivisitate, nove opere del firmamento artistico internazionale sono in mostra, in copia su pannelli in stampa digitale, nell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta che, per potenziare l’umanizzazione delle cure ai Pazienti stomizzati, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “Siamo un’opera d’arte”, promossa dalla FAIS, Federazione Associazioni Incontinenti e stomizzati. Si tratta di capolavori iconici dell’arte classica, moderna e contemporanea, che, rivisitati su tela con la tecnica della visual art, indossano presìdi per incontinenza o stomia, inseriti senza alterare le caratteristiche dell’opera. Anteprima24.it - Pazienti stomizzati: l’AORN di Caserta aderisce alla campagna “Siamo un’opera d’arte”. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiProvocatoriamente rivisitate, nove opere del firmamento artistico internazionale sono in mostra, in copia su pannelli in stampa digitale, nell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” diche, per potenziare l’umanizzazione delle cure ai, ha aderitodi sensibilizzazione “”, promossa dFAIS, Federazione Associazioni Incontinenti e. Si tratta di capolavori iconici dell’arte classica, moderna e contemporanea, che, rivisitati su tela con la tecnica della visual art, indossano presìdi per incontinenza o stomia, inseriti senza alterare le caratteristiche dell’opera.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'distruttura di riferimento per i: l'ospedale dipotenzia l’offerta con l'ambulatorio; Ospedale, opere d’arte dedicate a; Ospedale di, un centro di riabilitazione per urostomatizzati; Ospedale di, inaugurato il Centro per urostomizzati; Leggi >>>

AORN Caserta aderisce alla campagna FAIS ‘Siamo un’opera d’arte’

(expartibus.it)

Provocatoriamente rivisitate, nove opere del firmamento artistico internazionale sono in mostra, in copia su pannelli in stampa digitale, nell’Azienda Ospedaliera ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caser ...

L’ infermiera aggredita all’Aorn si costituisce parte civile

(casertakeste.it)

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per le vie brevi, in urgenza, ha deciso di costituirsi parte civile ...

In ospedale Caserta capolavori d'arte rivisitati per malati

(ansa.it)

Capolavori iconici dell'arte classica, moderna e contemporanea, rivisitati su tela con la tecnica della visual art, sono in mostra nell'azienda ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta: l'o ...

Nell'ospedale di Caserta capolavori d'arte rivisitati per malati

(gazzettadiparma.it)

(ANSA) - CASERTA, 28 OTT - Capolavori iconici dell'arte classica, moderna e contemporanea, rivisitati su tela con la tecnica della visual art, sono in mostra nell'azienda ospedaliera "Sant'Anna e San ...