Paratie e dispositivi di difesa: al via il bando regionale finanziato da 10 milioni (Di martedì 29 ottobre 2024) Sistemi di prevenzione per accrescere la sicurezza delle abitazioni dagli eventi di piena. Con l’obiettivo di prevenire o mitigare gli effetti degli eventi alluvionali negli immobili che si trovano nei territori di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, colpiti dal Parmatoday.it - Paratie e dispositivi di difesa: al via il bando regionale finanziato da 10 milioni Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sistemi di prevenzione per accrescere la sicurezza delle abitazioni dagli eventi di piena. Con l’obiettivo di prevenire o mitigare gli effetti degli eventi alluvionali negli immobili che si trovano nei territori di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, colpiti dal

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Post alluvione.di: bando regionale da 10 milioni di euro per accrescere la sicurezza delle case nei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023; Ranocchia sulladell'Inter: "L'anno scorso se Sommer faceva una parata era tanto"; Il bombardiere nucleare e "missile mostro": cosa c'è dietro l'avviso Usa a Kim; Giletti: "Di Gregorio, parata strepitosa.bianconera quasi perfetta". Poi la convinzione sul...; Parata del 2 Giugno, polemica sulla Decima Mas.e Marina: «Da noi nessun divieto agli incursori»; Sindaci toscani a Roma alla parata del 2 Giugno; Leggi >>>

Paratie vano motore in fibra di carbonio

(ferrari.com)

4, I-41053 Maranello (MO), Italia, iscrizione al Registro del Commercio olandese n. 64060977 Ferrari S.p.A. - Società di diritto italiano con sede legale in via Emilia Est n. 1163, Modena, Italia, ...

Un bando per contributi all’acquisto di paratie e valvole clapet

(msn.com)

Gli alluvionati della zona di San Rocco, in particolare quelli di via Ex Tiro a segno, stanno formando un gruppo d’acquisto per dotare le rispettive abitazioni di paratie che proteggano le porte ...

Lungolago di Como, paratie ancora sollevate. Saranno smontate a partire da lunedì

(espansionetv.it)

Dopo aver estratto le paratie vengono sollevati i tre pannelli di protezione e saldati tra di loro in maniera da creare un unico muro a difesa della piazza. Da lunedì, dunque, gli operai torneranno al ...

Firenze, al via i lavori per le paratie mobili (a montaggio rapido): l’Arno più sicuro con un progetto da 15 milioni di euro

(corrierefiorentino.corriere.it)

Argini rafforzati, muretti rialzati, chiusure in acciaio Corten dei varchi da cui l’acqua può arrivare ma che servono anche di accesso al fiume, paratie mobili durante le emergenze per alzare ...