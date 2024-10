Nella foresta degli elefanti: viaggio nel cuore verde dell’Africa (Di martedì 29 ottobre 2024) Nel cuore pulsante dell’Africa centrale, al confine tra Repubblica Centrafricana, Camerun e Congo, si estende un regno verde di incontaminata bellezza: il Sangha Trinational. Questo vasto complesso di aree protette, che copre oltre 750.000 ettari di foresta pluviale, rappresenta uno degli ultimi grandi polmoni verdi del continente africano. Riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2012, il Sangha Trinational è un mosaico di tre parchi nazionali che si fondono in un unico, straordinario ecosistema: il Parco Nazionale di Lobéké in Camerun, il Parco Nazionale di Dzanga-Ndoki Nella Repubblica Centrafricana e il Parco Nazionale di Nouabalé-Ndoki in Congo. Un’oasi di biodiversità Il Sangha Trinational è un vero e proprio scrigno di biodiversità, che ospita alcune delle specie più rare e minacciate del pianeta. .com - Nella foresta degli elefanti: viaggio nel cuore verde dell’Africa Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) Nelpulsantecentrale, al confine tra Repubblica Centrafricana, Camerun e Congo, si estende un regnodi incontaminata bellezza: il Sangha Trinational. Questo vasto complesso di aree protette, che copre oltre 750.000 ettari dipluviale, rappresenta unoultimi grandi polmoni verdi del continente africano. Riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2012, il Sangha Trinational è un mosaico di tre parchi nazionali che si fondono in un unico, straordinario ecosistema: il Parco Nazionale di Lobéké in Camerun, il Parco Nazionale di Dzanga-NdokiRepubblica Centrafricana e il Parco Nazionale di Nouabalé-Ndoki in Congo. Un’oasi di biodiversità Il Sangha Trinational è un vero e proprio scrigno di biodiversità, che ospita alcune delle specie più rare e minacciate del pianeta.

