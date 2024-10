Lanazione.it - L’oro verde grande protagonista. Un centro dedicato e un forum: "Le migliori aziende in mostra"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) "L’idea è quella di inaugurare ildi documentazione il prossimo 22 novembre, in coincidenza con l’inizio dell’edizione 2024 di “Olea“. Sarà inaugurato insieme agli esponenti delle associazioni Città del vino, Città dell’olio e Città del tartufo, delle quali il Comune di Montespertoli è socio. E darà simbolicamente il via ad una rassegna che è ormai diventata un appuntamento fisso". Lo ha anticipato il sindaco Alessio Mugnaini, a circa tre settimane dall’inizio della sesta edizione di “Olea Project –sull’olio extravergine di oliva di Montespertoli“. Una manifestazione che, fra convegni, degustazioni ed iniziative varie, avrà comel’olio in tutte le sue declinazioni e soprattutto ledel territorio (con l’elenco delle imprese partecipanti che sarà reso noto a breve).