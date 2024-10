L’assassino di Sara cercava droga | Sono salito in casa perché pensavo di trovarne una scorta

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Costa Volpino. Era in cerca diJashandeep Badhan, la notte dell’omicidio diCentelleghe. Indella vittima sarebbe, in stato di alterazione da alcol e stupefacenti,sperava diuna. È il dettaglio che emerge dall’interrogatorio di questa mattina (martedì 29 ottobre) davanti alla giudice Alessia Solombrino, che ha avuto modo di ascoltare il 19enne reo confesso all’ospedale Papa Giovanni, dove è stato trasferito in via precauzionale dal carcere per via del suo stato psicologico e per prevenire atti di autolesionismo. In serata il Gip ha sciolto la riserva: l’arresto è stato convalidato e per l’indagato è stato disposto un periodo di osservazione psichiatrica di trenta giorni. Da quanto ricostruito, Badhan e l’amica che quella sera era in compagnia disi erano scambiati alcuni messaggi.