In Liguria vince Bucci e il centrodestra. Meloni a Tripoli (Di martedì 29 ottobre 2024) L’esito del voto in Liguria: esulta il centrodestra per la vittoria di Marco Bucci, mentre nel centrosinistra si ragiona sul fallimento del campo largo. Servizio di Augusto Cantelmi In Liguria vince Bucci e il centrodestra. Meloni a Tripoli TG2000. Tv2000.it - In Liguria vince Bucci e il centrodestra. Meloni a Tripoli Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’esito del voto in: esulta ilper la vittoria di Marco, mentre nel centrosinistra si ragiona sul fallimento del campo largo. Servizio di Augusto Cantelmi Ine ilTG2000.

Dopo uno spoglio al cardiopalma, la maggioranza di governo la spunta con un 48,81% . Orlando fermo al 47,32%: abbiamo pagato le difficoltà. Renzi: mancavano le mie preferenze.

Una vittoria importantissima, perché la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, che ha visto finire la legislatura in modo drammatico, tra grida, accuse, manifestazioni inneggianti alle ...

