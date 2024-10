"Il mio gigante buono": il ricordo della sorella di Matilde Lorenzi. Giovedì i funerali (Di martedì 29 ottobre 2024) "È stata una sorella pazzesca, la ricorderò sempre col suo sorriso e con la sua determinazione. È il mio gigante buono, mi sosterrà e ci sosterrà in questo momento difficile". A parlare, a poche ore dalla terribile notizia, è Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde, la promessa dello sci italiano morta stanotte per i postumi di una caduta durante un allenamento in Val Senales. "Voglio ricordarla felice e vincente sugli sci. Era il nostro amore lo sci alpino. Avevamo un forte legame: la sua anima è dentro la mia e saremo sempre insieme", ha continuato, commossa, la ragazza. Un legame indissolubile, quello tra le due sorelle. Che oggi Lucrezia ha ricordato con parole dolci al microfono di Sky Sport dall'ospedale San Maurizio di Bolzano: "Condividevamo tante cose ed eravamo molto legate. Ho un sacco di idee e di progetti in testa per ricordarla. Iltempo.it - "Il mio gigante buono": il ricordo della sorella di Matilde Lorenzi. Giovedì i funerali Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "È stata unapazzesca, la ricorderò sempre col suo sorriso e con la sua determinazione. È il mio, mi sosterrà e ci sosterrà in questo momento difficile". A parlare, a poche ore dalla terribile notizia, è Lucreziadi, la promessa dello sci italiano morta stanotte per i postumi di una caduta durante un allenamento in Val Senales. "Voglio ricordarla felice e vincente sugli sci. Era il nostro amore lo sci alpino. Avevamo un forte legame: la sua anima è dentro la mia e saremo sempre insieme", ha continuato, commossa, la ragazza. Un legame indissolubile, quello tra le due sorelle. Che oggi Lucrezia ha ricordato con parole dolci al microfono di Sky Sport dall'ospedale San Maurizio di Bolzano: "Condividevamo tante cose ed eravamo molto legate. Ho un sacco di idee e di progetti in testa per ricordarla.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La parola al Maestro: ildi André the Giant, l’ultimo; Klas Ingesson: Ilche non si è mai arreso; Felice Lomurno, il vigile urbano dal cuore d’oro a 4 anni dalla sua dipartita; Addio ad Alberto Stefano, giocatore del Cervia United: "Lo chiamavamo". Don Simone, ex insegnante di Religione: "Ha sempre abitato la realtà"; La tragedia di Sottomarina, Davide ilmorto a 27 anni: «Un ragazzo sempre gentile, promessa dell; Ragazzo morto al ristorante, il: "Giovanni aveva un sorriso, era dolcissimo e pieno di entusiasmo"; Leggi >>>

Matilde Lorenzi, la morte della sciatrice 19enne. La sorella: “Era il mio gigante buono”

(rainews.it)

Giovedì alle 10 a Giaveno i funerali della giovane promessa azzurra, che ha perso la vita dopo il ricovero in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano per avere sbattuto la testa in allenamento. Matta ...

Addio a Valerio Perazzetti, morto nel terribile incidente a Torino: "Mio fratello era un gigante buono"

(torinotoday.it)

"Mio fratello era un gigante buono. Una roccia, la nostra roccia. Un uomo di poche parole, ma che ogni volta che avevi bisogno c'era sempre e non mancava mai, con la sua grande forza.

Addio a Gigi Coscia gigante buono del patriottismo

(barbadillo.it)

Era un gigante buono Gigi, sempre il primo a correre a una manifestazione ... “Valoroso è il pino che non cambia colore sotto il peso della neve, anche tu, o mio popolo, devi essere uguale a lui”.

Alex Marangon, il ricordo della sorella: «Eri il mio mondo fratellino. Troppo buono per questo posto crudele». Tracce di cocaina nel sangue

(msn.com)

Eri il mio mondo fratellino. Troppo buono per questo mondo crudele», scrive ... Ignoto per ora, cosa sia successo prima. Il ricordo della sorella di Alex Marangon La famiglia di Alex non vuole ...