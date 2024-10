Movieplayer.it - Avetrana - Qui non è Hollywood, la serie Disney uscirà in streaming con un nuovo titolo

(Di martedì 29 ottobre 2024) In attesa dell'udienza stabilita dal Tribunale di Taranto, laha deciso comunque di distribuire lacrime ma con un- Qui non èdoveva debuttare su+ il 25 ottobre scorso, ma la messa in onda è stata bloccata dal Tribunale di Taranto in risposta al ricorso da parte del comunque di. Dopo aver stabilito che le parti si incontreranno sulla questione il 5 novembre prossimo,e Groenlandia hanno deciso di procedere comunque con la distribuzione dellaincambiandone però ilche adesso diventa semplicemente Qui non è. Ladebutterà insulla piattaforma digitale il prossimo 30 ottobre, solamente cinque giorni dopo rispetto alla data originariamente prevista dallo studio.