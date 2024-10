Auto flop, Tovaglieri (Lega): “Ora rivediamo sanzioni e ban al 2035” (Di martedì 29 ottobre 2024) Così il green spinge l’Europa dell’Auto sull’orlo del “suicidio economico”: la Lega è pronta a presentare un’interrogazione al Parlamento europeo per chiedere alla Commissione di soprassedere ai termini imposti sull’Automotive. Il caso Volkswagen, che ha annunciato l’intenzione di chiudere almeno tre fabbriche in Germania e di procedere a tagli draconiani agli stipendi dei suoi lavoratori, Auto flop, Tovaglieri (Lega): “Ora rivediamo sanzioni e ban al 2035” L'Identità. Lidentita.it - Auto flop, Tovaglieri (Lega): “Ora rivediamo sanzioni e ban al 2035” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Così il green spinge l’Europa dell’sull’orlo del “suicidio economico”: laè pronta a presentare un’interrogazione al Parlamento europeo per chiedere alla Commissione di soprassedere ai termini imposti sull’motive. Il caso Volkswagen, che ha annunciato l’intenzione di chiudere almeno tre fabbriche in Germania e di procedere a tagli draconiani agli stipendi dei suoi lavoratori,): “Orae ban al” L'Identità.

