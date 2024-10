Bergamonews.it - “Together for Life”, Bergamo sempre in prima linea nella lotta alla fibrosi cistica

(Di lunedì 28 ottobre 2024). “Gli imprenditori bergamaschi danno respiroricerca”: è questo il claim di “for”, lo straordinario evento di fundraising che unisce impresa, solidarietà e scienza a supporto della Fondazione per la Ricerca sulla– ETS. Sono molti gli imprenditori del territorio che hanno risposto all’appello e venerdì 25 ottobre si sono riuniti presso il Portico del Seminario a Calcinate per una serata all’insegna della speranza: quella di migliorare la durata e la qualità della vita delle persone con la, più di 6.000 in Italia. Ad aprire la serata Luana Piazzalunga, Ceo di Piazzalunga Srl e referente della Delegazione FFC Ricerca di, che ha dichiarato: “Come diceva Madre Teresa di Calcutta, ‘Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore’.