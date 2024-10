Meteo Halloween e ponte 1 novembre. Italiani avvisati, previsioni folli

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo settimane di maltempo, sull’Italia torna l’anticiclone africano aprendo così una fase di tempo soleggiato, asciutto e stabile. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it comunica che già da lunedì 28 ottobre una vasta figura anticiclonica si allungherà dal Nord Africa fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo inglobando dunque anche l’Italia con temperature più alte della media. Dopo tante piogge si fa largo un periodo non solo stabile e soleggiato, ma anche caratterizzato da un aumento delle temperature, che potrebbero portarsi di diversi gradi oltre le medie climatiche di riferimento, in particolare al Centro-Nord. Un periodo soleggiato e caldo per gli amati delle alte temperature che speravano di godere ancora del bel tempo dopo alcune settimane di maltempo e temperature basse.