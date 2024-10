Latina, lavori in corso per la riapertura della scuola di via Quarto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Latina, 28 ottobre 2024 – Il sindaco di Latina Matilde Celentano si è recata presso la scuola di via Quarto, chiusa a seguito di un sopralluogo del personale del Comando Vigili del fuoco che hanno verificato la presenza di fenomeni di ammaloramento in diversi tratti della copertura dei camminamenti esterni che collegano i due accessi principali ai diversi padiglioni. Il dipartimento Manutenzioni, questa mattina, ha incaricato una ditta che già è al lavoro per mettere in sicurezza parte dei camminamenti coperti, più prossimi ai padiglioni, e per realizzare un percorso esterno alternativo che consentirà di raggiungere le aule in sicurezza. “Non sono emersi problemi di staticità – ha affermato il sindaco Celentano subito dopo il sopralluogo – che riguardano la scuola. Lo dico per tranquillizzare i genitori dei bambini, gli insegnanti e il personale scolastico tutto. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Il sindaco diMatilde Celentano si è recata presso ladi via, chiusa a seguito di un sopralluogo del personale del Comando Vigili del fuoco che hanno verificato la presenza di fenomeni di ammaloramento in diversi tratticopertura dei camminamenti esterni che collegano i due accessi principali ai diversi padiglioni. Il dipartimento Manutenzioni, questa mattina, ha incaricato una ditta che già è al lavoro per mettere in sicurezza parte dei camminamenti coperti, più prossimi ai padiglioni, e per realizzare un peresterno alternativo che consentirà di raggiungere le aule in sicurezza. “Non sono emersi problemi di staticità – ha affermato il sindaco Celentano subito dopo il sopralluogo – che riguardano la. Lo dico per tranquillizzare i genitori dei bambini, gli insegnanti e il personale scolastico tutto.

