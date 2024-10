Gaeta.it - Inaugurata la nuova scuola primaria di via Ripalta a San Salvo: un simbolo di crescita educativa

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina è stataladi via, un progetto fondamentale per l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di San. L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui autorità comunali e scolastiche, in un clima di festa e ottimismo. Lastruttura, frutto di un finanziamento significativo, rappresenta un passo importante per l’educazione e il futuro dei giovani studenti della città. Un evento di festa con la partecipazione delle istituzioni La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza del Sindaco Emanuela De Nicolis e della giunta comunale, nonché del presidente del Consiglio comunale e assessore regionale Tiziana Magnacca.