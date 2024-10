Giuliana De Sio dall’alcolismo della madre ai figli mai avuti | Il cinema mi ha abbandonato sono una donna sola ma non invecchierò mai

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) «Ho ricevuto una sfilza di premi per le mie interpretazioni e poi, da dieci anni, più niente, nessuna chiamata. È una cosa stranissima, come se non sapessero più cosa farmi fare. Mi resta una lacrima dentro per ilche mi ha un po’ abbandonata».De Sio si racconta a Chiara Maffioletti sul CorriereSera in occasione dello spettacolo Cose che so essere vere, al debutto martedì 29 ottobre al Teatro Franco Parenti di Milano. Sul grande schermo è arrivata appena magiorenne e ha conquistato subito la notoiretà, ha lavorato con grandi attori e registi, da Massimo Troisi a Marcello Mastroianni, da Mario Monicelli a Luigi Comencini, da Elio Petri a Carlo Lzzani e Francesco Nuti. Poi la malattia nel 2012 e da cinque anni circa più nessuna chiamata. «Eppure una bella serie, un bel film, con registi bravi, li farei volentieri. Aspetto un illuminato che mi chiami».