Euro poco mosso scambiato a 10794 dollari

Euro poco mosso, scambiato a 1,0794 dollari (Di lunedì 28 ottobre 2024) Euro poco mosso questa mattina rispetto al dollari e in crescita sullo yen: la moneta unica Europea è scambiata a 1,0794 dollari con una flessione dello 0,02% e a 165,6500 yen con un avanzamento dello 0,74%. Quotidiano.net - Euro poco mosso, scambiato a 1,0794 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024)questa mattina rispetto ale in crescita sullo yen: la moneta unicapea è scambiata a 1,0794con una flessione dello 0,02% e a 165,6500 yen con un avanzamento dello 0,74%.

