Elezioni Liguria, i risultati: Bucci in vantaggio su Orlando (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Spoglio in corso per le Elezioni regionali in Liguria. Quando sono state scrutinate 253 sezioni su 1.785, in base ai dati pubblicati sul sito Eligendo del Viminale, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marco Bucci è al 48,56% mentre il candidato del campo largo Andrea Orlando è al 47,58%. A seguire Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) allo 0,84%, Francesco Toscano (Democrazia sovrana popolare) allo 0,84%, Nicola Rollando (Per l'alternativa - Potere al popolo! - Pci - Rifondazione partito comunista sinistra europea) allo 0,80%, Marco Giuseppe Ferrando (Partito comunista dei lavoratori) allo 0,42%, Maria Antonietta Cella (Partito popolare del Nord autonomia e libertà ) allo 0,39%, Davide Felice (Forza del Popolo) allo 0,31%, Alessandro Rosson (Indipendenza! Alemanno per Rosson) allo 0,26%. Liberoquotidiano.it - Elezioni Liguria, i risultati: Bucci in vantaggio su Orlando Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Spoglio in corso per leregionali in. Quando sono state scrutinate 253 sezioni su 1.785, in base ai dati pubblicati sul sito Eligendo del Viminale, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marcoè al 48,56% mentre il candidato del campo largo Andreaè al 47,58%. A seguire Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) allo 0,84%, Francesco Toscano (Democrazia sovrana popolare) allo 0,84%, Nicola Rollando (Per l'alternativa - Potere al popolo! - Pci - Rifondazione partito comunista sinistra europea) allo 0,80%, Marco Giuseppe Ferrando (Partito comunista dei lavoratori) allo 0,42%, Maria Antonietta Cella (Partito popolare del Nord autonomia e libertà ) allo 0,39%, Davide Felice (Forza del Popolo) allo 0,31%, Alessandro Rosson (Indipendenza! Alemanno per Rosson) allo 0,26%.

