Bologna, 28 ottobre 2024 – Torna in campo domani 29 ottobre a Cagliari il Bologna (ore 18.30) e lo farà finalmente con il suo capitano, Lewis Ferguson, di nuovo tra i convocati sei mesi abbondanti dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato il 13 aprile scorso nel match interno contro il Monza. Sei partite saltate nell'ultimo scatto verso l'Europa, più le undici di quest'anno nel binomio Champions-campionato, poi la riabilitazione, le prime corse e gli allenamenti, da solo e in gruppo, e tutto il lavoro mentale e fisico che gli ha consentito di recuperare per essere nuovamente a disposizione della squadra. Difficilmente lo si vedrà a gara in corso, ma già rivederlo in panchina, a stretto contatto con il resto dei rossoblù e del mister, è un bel passo in avanti.

Cagliari Bologna, in campo martedì 29 ottobre ci sarà anche Ferguson: i convocati

