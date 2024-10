Tennis su carrozzina, alle battute finali il torneo Itf Wheelchair “Città di Forlì”: primi titoli assegnati (Di domenica 27 ottobre 2024) alle battute finali il torneo Itf Wheelchair “Città di Forlì” al Tennis Villa Carpena, dotato di 4mila euro di montepremi. Domenica la giornata conclusiva di questa grande competizione, oggi si sono conclusi i primi tabelloni. Nel singolare maschile finale tra il francese Olivier Langlois, testa Today.it - Tennis su carrozzina, alle battute finali il torneo Itf Wheelchair “Città di Forlì”: primi titoli assegnati Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 27 ottobre 2024)ilItfdi” alVilla Carpena, dotato di 4mila euro di montepremi. Domenica la giornata conclusiva di questa grande competizione, oggi si sono conclusi itabelloni. Nel singolare maschile finale tra il francese Olivier Langlois, testa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musetti alle Atp Finals? Un miraggio, ma può riuscirci. Ecco come - Lorenzo ha battuto Zverev e sogna di entrare tra i magnifici otto. E se Djokovic rinunciasse... A Lorenzo Musetti forse è venuto un pensiero stupendo, guardando la Race dopo aver battuto nei quarti di ... (gazzetta.it)

Tennis:Bronzetti ko, americana Dolehide in finale Guangzhou Open - ROMA, 26 OTT - Niente finale per Lucia Bronzetti al 'Guangzhou Open'. La tennista azzurra ha ceduto alla statunitense Caroline Dolehide in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (9), dopo aver mancat ... (mattinopadova.gelocal.it)

Berrettini si separa da Roig - Lorenzo Musetti esce di scena in semifinale nell'Erste Bank Open', torneo Atp 500 che si disputa sui campi in cemento indoor di Vienna, in Austria. L'azzurro ha perso in due set contro Jack Draper con ... (repubblica.it)

Serie A1 femminile: il Park Tennis Club ospita Beinasco. Il TC Rungg Kiku in campo per consolidare la vetta - Tennis - Serie A | Le liguri cercano il primo successo dopo due ottime prestazioni. Le altoatesine chiudono il trittico di match casalinghi ospitando Beinasco. In A2 sfida al vertice per il TC Prato ... (ubitennis.com)