Dailymilan.it - Rinvio Bologna-Milan, Paolo Scaroni era pronto ad offrire 250 mila euro pur di giocare. Il retroscena

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo ildi, è spuntato un clamorosocon protagonista: il presidente era disposto aPur di far disputare la partita tra, che sarebbe dovuta andare in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle 18, il presidente del club di via Aldo Rossisarebbe stato addirittura disposto aben 250(la metà dell’incasso della partita) da mettere a disposizione per la popolazione bolognese colpita dall’alluvione. Un gesto di cuore che non è passato assolutamente inosservato, come raccontato dal Corriere dello Sport., all’uscita dall’assemblea di Lega si era poi detto sconcertato dalla decisione presa di rinviare la partita.