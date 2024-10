Perugia, al "Curi" per il salto di qualità. Sulla strada del Grifo c’è il Milan (del) Futuro (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Perugia cerca continuità. E dovrà farlo oggi al Curi contro il Milan Futuro, squadra imprevedibile, composta da giovani di talento che faticano però ad ambientarsi nel mondo dei più grandi. Lo dimostra una classifica difficile, un ultimo posto da condividere con il Legnago Salus, avversario del Grifo tra sette giorni dopo la trasferta di Sassari di mercoledì. Una settimana molto importante per la squadra di Formisano che inizia con la sfida casalinga e prosegue con le due trasferte. Un viaggio che la società ha deciso di agevolare al tecnico e ai giocatori: dalla trasferta in Sardegna, infatti, il Grifo non rientrerà a Perugia ma andrà direttamente in Veneto. Per questo primo impegno del trittico, Formisano dovrebbe confermare buona parte della squadra che ha compiuto il blitz sul campo dell’Ascoli con qualche eccezione. Sport.quotidiano.net - Perugia, al "Curi" per il salto di qualità. Sulla strada del Grifo c’è il Milan (del) Futuro Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilcerca continuità. E dovrà farlo oggi alcontro il, squadra imprevedibile, composta da giovani di talento che faticano però ad ambientarsi nel mondo dei più grandi. Lo dimostra una classifica difficile, un ultimo posto da condividere con il Legnago Salus, avversario deltra sette giorni dopo la trasferta di Sassari di mercoledì. Una settimana molto importante per la squadra di Formisano che inizia con la sfida casalinga e prosegue con le due trasferte. Un viaggio che la società ha deciso di agevolare al tecnico e ai giocatori: dalla trasferta in Sardegna, infatti, ilnon rientrerà ama andrà direttamente in Veneto. Per questo primo impegno del trittico, Formisano dovrebbe confermare buona parte della squadra che ha compiuto il blitz sul campo dell’Ascoli con qualche eccezione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perugia, al "Curi" per il salto di qualità. Sulla strada del Grifo c’è il Milan (del) Futuro - Biancorossi in campo alle 12,30 per la prima gara del trittico. Mercoledì sfida alla Torres: dalla Sardegna si vola subito in Veneto ... (msn.com)

L’aria diventa arte, a Perugia la mostra Isola Prossima: le opere esposte e gli artisti (c’è anche Erlich) - La mostra «Aere» a Palazzo della Penna, che si inserisce nella quarta edizione del progetto Isola Prossima e apre le porte al pubblico fino al primo dicembre 2024 ... (corriere.it)

Al Curi arriva il Milan dei big. Attesa per il baby Camarda - La prima esperienza del Milan Futuro non sta andando secondo previsioni. In questo scorcio di campionato i rossoneri hanno conquistato una sola vittoria, contro la Spal, poi hanno infilato cinque ... (lanazione.it)

Il ritorno a casa: due capolavori del Perugino riscoperti a Vienna - Due preziose tavole del Perugino, il Cristo coronato di spine e la Vergine, tornano in Italia grazie all'acquisto di Fondazione Perugia. Un importante recupero che arricchisce il patrimonio artistico ... (umbriaoggi.it)