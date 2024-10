Perché Verstappen è stato penalizzato due volte? Norris laconico: “Questo ragazzo è pericoloso” (Di domenica 27 ottobre 2024) Max Verstappen è stato penalizzato di venti secondi complessivi nel GP del Messico, tappa del Mondiale F1 che si sta disputando sul circuito Hermanos Rodriguez. Una doppia sanzione (dieci secondi a testa) inflitta al fuoriclasse olandese, che si è reso protagonista di una manovra scorretta nei danni di Lando Norris quando i due piloti erano in lotta per la seconda posizione nel corso del decimo giro, dopo che il pilota della Red Bull aveva subito il sorpasso da parte di Carlos Sainz e aveva dovuto lasciare la testa della gara. Lando Norris ha tentato un coraggioso sorpasso ai danni del tre volte Campione del Mondo, ma quest’ultimo ha tenuto duro, non ha alzato il piede dall’acceleratore e con una manovra di forza ha portato l’avversario fuori pista. Oasport.it - Perché Verstappen è stato penalizzato due volte? Norris laconico: “Questo ragazzo è pericoloso” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Maxdi venti secondi complessivi nel GP del Messico, tappa del Mondiale F1 che si sta disputando sul circuito Hermanos Rodriguez. Una doppia sanzione (dieci secondi a testa) inflitta al fuoriclasse olandese, che si è reso protagonista di una manovra scorretta nei danni di Landoquando i due piloti erano in lotta per la seconda posizione nel corso del decimo giro, dopo che il pilota della Red Bull aveva subito il sorpasso da parte di Carlos Sainz e aveva dovuto lasciare la testa della gara. Landoha tentato un coraggioso sorpasso ai danni del treCampione del Mondo, ma quest’ultimo ha tenuto duro, non ha alzato il piede dall’acceleratore e con una manovra di forza ha portato l’avversario fuori pista.

