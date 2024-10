Oasport.it - Pattinaggio di figura: tutto facile per Gilles-Poirier a Skate Canada, secondi Lajoie-Lagha

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Termina con lo scontato successo di Piper-Paul2024, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 didiandata in scena questo fine settimana in Nuova Scozia, precisamente sul ghiaccio di un purtroppo non particolarmente gremito Scotiabank Center di Halifax. I padroni di casa hanno rispettato a pieno i favori del pronostico, lanciando un segnale a distanza molto importante a Madison Chock-Evan Bates e agli azzurri Charléne Guignard-Marco Fabbri. I danzatori nello specifico hanno pattinato una free dance da 128.40 (72.06, 56.34), punteggio maturato grazie a un grado di esecuzione di alto profilo assegnato in tutti e nove elementi del layout, tra cui spicca un notevole sollevamento rotazionale combinato e tutte le difficoltà coreografiche che, tra le altre, gli hanno concesso di spingersi fino al totale di 214.84.